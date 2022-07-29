Как указала министр внутренних дел Агне Билотайте, правовой акт будет предусматривать, что такие меры могут применяться пограничниками во время экстремальной ситуации, чрезвычайного положения и военного положения.

"Это положение не будет распространяться на иностранцев, бегущих от военной агрессии или преследования", - сказала министр в комментарии для BNS.

Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил в четверг, что политику разворота нелегальных мигрантов можно закрепить на уровне закона, но для этого еще нужен политический консенсус.

Об этом он сказал во время посещения Швенчёнского района на границе с Беларусью, где завершается возведение забора.

"Предложение главы КНБО следует за работой, уже проделанной МВД. МВД и Служба охраны госграницы Литвы (СОГЛЛ), которые ежедневно следят за ситуацией на границе с Беларусью - а напряженность там не снижается - уже давно определили потребность в таком правовом регулировании", - сказала Билотайте.

По ее словам, подготовка поправок "завершается, в ближайшее время они будут вынесены на институциональное согласование".

"В настоящее время законопроект о поправках к закону находится на рассмотрении у юристов", - сказала министр.

Представители СОГГЛ ранее заявляли, что перевод политики разворота мигрантов на уровень закона работу пограничников принципиально не изменит.

Литва стала разворачивать мигрантов на границе с Беларусью в прошлом году и обвинила в минский режим в организации их наплыва.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда глава МВД своим распоряжением разрешило пограничникам разворачивать нелегальных мигрантов, из Беларуси в Литву не попало более 11 тысяч иностранцев.