Решение принято после визита делегации ЕК в Литву, во время которого была проведена оценка потребностей Литвы в создавшейся ситуации и высказаны предложения по эффективной помощи Литве.
"Данная помощь поможет удовлетворить потребности, связанные с инфраструктурой приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения прошений об убежище, безопасными и достойными условиями проживания, необходимыми услугами нелегальным мигрантам, обеспечением безопасности мест их проживания, а также с кризисной коммуникацией и распространением информации. Также мы договорились и дальше искать решения по финансированию систем наблюдения", - заявило министерство.
По данным МВД Литвы, в этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4 112 мигранта. Это в 55 раз больше, чем за весь 2020 года, и в 110 раз больше, чем за весь 2019 год.
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