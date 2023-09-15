Мужа главы минфина призывают извиниться перед учителями: его слова не отражают позицию консерваторов

"Слова Аудрюса Скайстиса в адрес учителей – оскорбительны и никоим образом не отражают ценности и позицию Союза Отечества-Христианских демократов Литвы. Политик, высказавший подобные оценки, должен немедленно извиниться перед всем педагогическим сообществом. Я сожалею и лично приношу извинения за подобные высказывания Аудрюса Скайстиса", – говорится в распространенном заявлении Р. Моркунайте-Микуленене.

Парламентарий отмечает, что работники образования, "как и любые другие граждане, вправе выразить свои ожидания посредством забастовки или иным цивилизованным способом".

Председатель Ширвинтского отделения консерваторов Виргиниюс Сарпаускас в четверг опубликовал в Facebook саркастический пост о том, что лидер Литовского профсоюза работников образования (ЛПРО) Андрюс Навицкас – это "Вилиюс Блинкявичюс", потому что "Вилия – его сестра". А включившийся в дискуссию А. Скайстис заявил, что А. Навицкас вступит в "партию блинки", и добавил: "Коммуняги, а не учителя".