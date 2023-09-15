Мужа главы минфина призывают извиниться перед учителями: его слова не отражают позицию консерваторов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audrius Skaistys
Audrius Skaistys
ФОТО: Asmeninis archyvas

Как утверждает зампредседателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Радвиле Моркунайте-Микуленене, заявления супруга министра финансов Гинтаре Скайсте, консерватора Аудрюса Скайстиса о бастующих учителях не отражают позицию партии. Политик призывает А. Скайстиса извиниться перед педагогическим сообществом.

"Слова Аудрюса Скайстиса в адрес учителей – оскорбительны и никоим образом не отражают ценности и позицию Союза Отечества-Христианских демократов Литвы. Политик, высказавший подобные оценки, должен немедленно извиниться перед всем педагогическим сообществом. Я сожалею и лично приношу извинения за подобные высказывания Аудрюса Скайстиса", – говорится в распространенном заявлении Р. Моркунайте-Микуленене.

Парламентарий отмечает, что работники образования, "как и любые другие граждане, вправе выразить свои ожидания посредством забастовки или иным цивилизованным способом".
Председатель Ширвинтского отделения консерваторов Виргиниюс Сарпаускас в четверг опубликовал в Facebook саркастический пост о том, что лидер Литовского профсоюза работников образования (ЛПРО) Андрюс Навицкас – это "Вилиюс Блинкявичюс", потому что "Вилия – его сестра". А включившийся в дискуссию А. Скайстис заявил, что А. Навицкас вступит в "партию блинки", и добавил: "Коммуняги, а не учителя".

Эти заявления вызвали сильное возмущение у образовательного сообщества. А. Навицкас считает, что такими заявлениями супруг министра финансов А. Скайсте показал истинное лицо консерваторов. Более того, по мнению главы профсоюза, его отсылка к Социал-демократической партии является попыткой А. Скайстиса "спасать тонущий корабль консерваторов".

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