Муниципальные выборы в Литве состоятся 5 марта 2023 года

Такую дату выборов своим постановлением утвердил Сейма. За такое постановление, подготовленное председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, в четверг проголосовали 119 членов Сейма, против никто не голосовал, 1 парламентарий воздержался.
Постановление о дате муниципальных выборов вступит в силу 7 октября. После объявления Сеймом даты выборов начинается политическая избирательная кампания.
Избирательный кодекс предусматривает, что очередные выборы советов самоуправлений и мэров проводятся одновременно во всех муниципалитетах не ранее чем за 2 месяца и не позднее чем за один месяц до окончания полномочий членов советов самоуправлений и мэров.
Очередные выборы советов самоуправлений и мэров назначаются Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до окончания полномочий членов советов самоуправлений и мэров.
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