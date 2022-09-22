Муниципальные выборы в Литве состоятся 5 марта 2023 года

Такую дату выборов своим постановлением утвердил Сейма. За такое постановление, подготовленное председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, в четверг проголосовали 119 членов Сейма, против никто не голосовал, 1 парламентарий воздержался.

Постановление о дате муниципальных выборов вступит в силу 7 октября. После объявления Сеймом даты выборов начинается политическая избирательная кампания.

Избирательный кодекс предусматривает, что очередные выборы советов самоуправлений и мэров проводятся одновременно во всех муниципалитетах не ранее чем за 2 месяца и не позднее чем за один месяц до окончания полномочий членов советов самоуправлений и мэров.

Очередные выборы советов самоуправлений и мэров назначаются Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до окончания полномочий членов советов самоуправлений и мэров.