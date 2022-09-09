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Очередные муниципальные выборы в Литве и выборы мэров предлагается провести 5 марта 2023 года.
Муниципальные выборы предлагается провести 5 марта 2023 года
© DELFI / Lukas Bartkus

Соответствующий проект закона в пятницу зарегистрировала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

По этому вопросу еще должен проголосовать патрламент.

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