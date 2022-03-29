Москва высылает четырех литовских дипломатов

Представитель Министерства иностранных дел РФ сообщил о высылке дипломатов вызванному послу Литвы Эйтвидасу Баярунасу, сообщил российский МИД.

В МИД России одновременно были вызваны и послы Латвии, Эстонии, эти страны также выслали в марте по три московских дипломата.

Из России будет выслано аналогичное число дипломатов.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников Посольства Литвы, трёх – Посольства Латвии, а также троих представителей Посольства Эстонии и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге", – отмечает российское министерство.

"Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", – говорится в сообщении МИД.

О скоординированном решении выслать российских дипломатов страны Балтии заявили 18 марта.

По информации литовского МИД, такое решение было принято из солидарности "с Украиной, испытывающей беспрецедентную военную агрессию России".

Балтийские страны также отметили, что деятельность высланных дипломатов не согласовывалась с занимаемыми ими должностями. Такая формулировка обычно указывает на высылку из стран сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.