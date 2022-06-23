Эксперт по энергетике Ритас Стасялис говорит, что вероятность отключения Литвы от БРЭЛЛ реальна и что это может стать шансом для Литвы присоединиться к европейским сетям раньше, чем планировалось.

По словам Крейвиса, страны Балтии больше не торгуют электроэнергией с Россией и Беларусью, поэтому через них нет реальных физических потоков кольца БРЭЛЛ.

"Мы уже опровергли созданный Россией нарратив о том, что наша энергосистема не может функционировать без российских энергоресурсов: сегодня Литва не платит России ни копейки за энергоресурсы. Торговля электроэнергией с Россией и Беларусью остановлена, а значит, фактически ликвидированы физические потоки кольца БРЭЛЛ через страны Балтии", — сказал Крейвис в комментарии для BNS.

Он подчеркнул, что важнейшей целью Литвы сейчас является реализация проекта синхронизации энергосистемы с Европой раньше, чем планировалось. Сейчас намечается завершить его к концу 2025 года.

По словам министра, страна уже взяла на себя большую часть управления литовской системой: реализовала важнейшие проекты синхронизации - межсоединение с Польшей, операторы трех стран отказались от системных услуг из России и система уравновешивается совместными силами, завершены другие проекты, необходимые для энергетической безопасности.

Крейвис ранее говорил, что для того, чтобы страны Балтии к 2025 году синхронизировали свои электросети с континентальной Европой и отключились от кольца БРЭЛЛ, одной из важнейших задач в этом году является испытание изолированной системы и установка 200-мегаваттных накопителей (четырех батарей общей мощностью 200 мегаватт) к концу этого года.

Кроме того, Литве еще необходимо установить три синхронных компенсатора – их планируется оборудовать в 2023-2024 годах, ждет своей очереди и самый крупный проект синхронизации – строительство подводной перемычки Harmony Link, договор о ее проектировании и подряде предполагается подписать в этом году.

Эксперт по энергетике Стасялис говорит, что вероятность отключения Литвы от БРЭЛЛ есть – по его словам, это может быть возможностью для Литвы подключиться к европейским сетям раньше, чем планировалось, как это сделала в марте Украина, подвергшаяся нападению России.

"Есть такая возможность, ею пугают или упоминают о ней уже два-три года. С другой стороны, известно, что своего рода шоковая терапия позволила Украине в марте синхронизироваться с Европой (...). Так что я не вижу таких серьезных препятствий для подключения", - сказал BNS Стасялис.

По его мнению, в результате внезапного отключения стран Балтии от БРЭЛЛ литовская электросистема не избежит последствий, но каких именно, он не уточнил. Стасялис подчеркнул, что ускорять процесс нужно и из-за возможных попыток России вести переговоры с Европой об интеграции Калининградской области и вовлечь Сообщество в длительный процесс переговоров и консультаций, которого следовало бы избежать.

"Я не сомневаюсь, что Россия будет пытаться каким-либо образом интегрировать Калининградский регион в этот процесс. Есть всякие нюансы, от мыслей об интеграции всего региона в континент до таких неприличных идей, как какая-то специальная линия между Беларусью и Калининградом. Сегодня такой возможности можно было бы избежать", — сказал BNS Стасялис.