Мнения президента и спикера Сейма по поводу унификации ограничений для россиян и белорусов разделились

"Мнения разделились. Мое мнение таково: я согласен, что настроение белорусского народа отличается от настроения российского народа, что он в меньшей степени отравлен той массовой пропагандой, которая велась в России, что он ближе к нам геополитически, исторически, традиционно. Но давайте поймем одно – Александр Лукашенко очень умело пользуется своими людьми как вещами, как инструментами", – заявил Г. Науседа журналистам во вторник после встречи с руководством Сейма.
На примере журналиста Романа Протасевича президент обратил внимание способность режима ломать людей.
"Мы должны вспомнить о парне, который стал жертвой возвращения самолета в Минск. Действительно было очень грустно наблюдать за всей этой историей и генезисом этой истории. И это в очередной раз показывает, что диктатор ломает людей, что диктатор использует его в своих темных целях, и он может поступить так и с другими людьми", – подчеркнул глава государства.
"Мы можем искать пути и рассматривать другие способы, но мы должны понимать, что угроза со стороны Беларуси очень реальна и в каком-то смысле даже более реальна, потому что у нас есть прямая и довольно протяженная граница с этой страной", – добавил он.
В последнее время продолжаются дискуссии об унификации ограничительных мер для граждан России и Беларуси. В настоящее время для белорусов действуют некоторые исключения.
Заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев заявил, что ведомство видит необходимость в унификации ограничений для прибывающих в страну граждан России и Беларуси.