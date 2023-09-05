Мнения президента и спикера Сейма по поводу унификации ограничений для россиян и белорусов разделились

"Мнения разделились. Мое мнение таково: я согласен, что настроение белорусского народа отличается от настроения российского народа, что он в меньшей степени отравлен той массовой пропагандой, которая велась в России, что он ближе к нам геополитически, исторически, традиционно. Но давайте поймем одно – Александр Лукашенко очень умело пользуется своими людьми как вещами, как инструментами", – заявил Г. Науседа журналистам во вторник после встречи с руководством Сейма.

На примере журналиста Романа Протасевича президент обратил внимание способность режима ломать людей.

"Мы должны вспомнить о парне, который стал жертвой возвращения самолета в Минск. Действительно было очень грустно наблюдать за всей этой историей и генезисом этой истории. И это в очередной раз показывает, что диктатор ломает людей, что диктатор использует его в своих темных целях, и он может поступить так и с другими людьми", – подчеркнул глава государства.