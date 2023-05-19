"Простите меня, уважаемые зрители, знатоки науки и искусства, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ смена 1, 2 или даже 3 министров никогда не означала ни досрочных выборов, ни краха", - в пятницу в своем Facebook-аккаунте иронично прокомментировал В. Миталас, реагируя на заявления лидера консерваторов, партнеров по коалиции.

По мнению политика, Кабмин может развалиться только из-за невыполнения обязательств перед партнерами правящего большинства.

"Крах происходит из-за выполнения или невыполнения общих обязательств. Иначе это гром без дождя", - сказал он.

Лидер консерваторов Г. Ландсбергис в пятницу утром заявил, что из-за скандала с освоением канцелярских выплат в пятницу состоится заседание Президиума партии, на котором также будет решаться вопрос ухода Правительства и досрочных выборах в Сейм. Также, по его словам, в ближайшее время ожидается заседание правящей коалиции.