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Вице-председатель Партии свободы Витаутас Миталас критикует рассуждения председателя партии Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюса Ландсбергиса относительно перезагрузки правительства. По словам вице-спикера Сейма, вопрос замены трех замешанных в скандале министров не связан с досрочными парламентскими выборами или крахом правительства.
Vytautas Mitalas
Vytautas Mitalas
© ELTA / Andrius Ufartas

"Простите меня, уважаемые зрители, знатоки науки и искусства, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ смена 1, 2 или даже 3 министров никогда не означала ни досрочных выборов, ни краха", - в пятницу в своем Facebook-аккаунте иронично прокомментировал В. Миталас, реагируя на заявления лидера консерваторов, партнеров по коалиции.

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По мнению политика, Кабмин может развалиться только из-за невыполнения обязательств перед партнерами правящего большинства.

"Крах происходит из-за выполнения или невыполнения общих обязательств. Иначе это гром без дождя", - сказал он.

Лидер консерваторов Г. Ландсбергис в пятницу утром заявил, что из-за скандала с освоением канцелярских выплат в пятницу состоится заседание Президиума партии, на котором также будет решаться вопрос ухода Правительства и досрочных выборах в Сейм. Также, по его словам, в ближайшее время ожидается заседание правящей коалиции.

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