"Простите меня, уважаемые зрители, знатоки науки и искусства, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ смена 1, 2 или даже 3 министров никогда не означала ни досрочных выборов, ни краха", - в пятницу в своем Facebook-аккаунте иронично прокомментировал В. Миталас, реагируя на заявления лидера консерваторов, партнеров по коалиции.
По мнению политика, Кабмин может развалиться только из-за невыполнения обязательств перед партнерами правящего большинства.
"Крах происходит из-за выполнения или невыполнения общих обязательств. Иначе это гром без дождя", - сказал он.
Лидер консерваторов Г. Ландсбергис в пятницу утром заявил, что из-за скандала с освоением канцелярских выплат в пятницу состоится заседание Президиума партии, на котором также будет решаться вопрос ухода Правительства и досрочных выборах в Сейм. Также, по его словам, в ближайшее время ожидается заседание правящей коалиции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсцы – о начинающемся кризисе: одни уже живут от зарплаты до зарплаты, другие лишились работы
На прошлой неделе поступила информация о том, что в...
Эфир Delfi: итоги недели с этноконфликтологом Имантасом Мелянасом
Как меняются угрозы национальной безопасности Литвы со...
Министр иностранных дел: будем решать вопрос отставки правительства и досрочных выборов
Система нуждается в перезагрузке, сказал лидер...
Правительство Литвы на грани краха: комментарии политологов
Заявления министра иностранных дел Литвы и лидера...
Водители предупреждают планирующих ехать в Каунас: на дороге огромный затор
В пятницу после обеда водители сообщили, что на...