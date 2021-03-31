"Мы все понимаем, что есть группы уезжающих, например, уезжающие дипломаты, работающие по ротационному принципу - обеспечить их вакцинацию двумя дозами сложно, так именно для данной группы эта вакцина наиболее привлекательна", - сказала в среду BNS канцлер Минздрава.
И все же, по ее словам, намечается обеспечить доступность этой вакцины для всех людей, хотя ее поставки Литве и не будут велики.
"Мы постараемся не делать больших исключений, чтобы не предоставлять эту вакцину только одной группе. Мы хотим создать равные возможности для всех групп населения в плане ее выбора, но объемы поставок в апреле будут очень маленькие (...), так что получить эту вакцину всем желающим будет довольно сложно", - сказала Ю. Гребенковене.
Компания Johnson & Johnson начнет поставлять вакцины от коронавируса Европе только с 19 апреля, эта вакцина отличается тем, что прививка делается одной дозой, а не двумя.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
СМИ: в больницах ситуация почти как в декабре, обнаружен первый случай бразильского штамма (68)
Литва приближается к декабрьскому сценарию. В...
До конца апреля в Литве появится национальный паспорт вакцинации: кто его получит (72)
По словам канцлера Минздрава Юргиты Гребенковене,...
Премьер-министр Литвы будет говорить с торговцами: надеется, что хватит действующих ограничений (16)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой...
Глава Минздрава Литвы: в двух регионах страны уже доминирует британский штамм (77)
В Литве не смолкают разговоры об ухудшении...