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После того, как во второй половине апреля будет получена вакцина Johnson & Johnson от COVID-19, первыми ею могут быть привиты дипломаты, говорит канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.
Минздрав Литвы: вакциной Johnson &amp; Johnson первыми могут быть привиты дипломаты
© Zuma Press / Scanpix

"Мы все понимаем, что есть группы уезжающих, например, уезжающие дипломаты, работающие по ротационному принципу - обеспечить их вакцинацию двумя дозами сложно, так именно для данной группы эта вакцина наиболее привлекательна", - сказала в среду BNS канцлер Минздрава.

И все же, по ее словам, намечается обеспечить доступность этой вакцины для всех людей, хотя ее поставки Литве и не будут велики.

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"Мы постараемся не делать больших исключений, чтобы не предоставлять эту вакцину только одной группе. Мы хотим создать равные возможности для всех групп населения в плане ее выбора, но объемы поставок в апреле будут очень маленькие (...), так что получить эту вакцину всем желающим будет довольно сложно", - сказала Ю. Гребенковене.

Компания Johnson & Johnson начнет поставлять вакцины от коронавируса Европе только с 19 апреля, эта вакцина отличается тем, что прививка делается одной дозой, а не двумя.

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