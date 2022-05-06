"Сегодня, когда мы встречаемся в Вильнюсе, реальность требует единства всего международного сообщества. Абсолютно явный акт российской агрессии против Украины переписал историю нашего поколения", — заявила министр на международной конференции в пятницу.
На международной конференции в литовской столице обсуждаются возможности обеспечения индивидуальной уголовной ответственности лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за военные преступления в Украине.
Министр отметила, что уже более двух месяцев из-за войны в мире происходят "ужасные нарушения международного мира и безопасности, спланированные и совершенные не какой-то абстрактной сущностью, а Путиным, Лукашенко и их подельниками".
Она также упомянула инициированный Литвой "Гаагский процесс", начатые странами Совета Европы досудебные расследования преступлений против человечности и военных преступлений.
"Ожидания справедливости уже очень высоки, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы запущенные международные инициативы не провалились", — отметила министр.
В конференции дистанционно принимают участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, первый глава восстановившего независимость Литовского государства Витаутас Ландсбергис и другие.
Литва стала первой страной, инициировавшей "Гаагский процесс" в соответствии с Римским статутом об учреждении Международного уголовного суда, к нему присоединились другие страны Европы и мира.
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