Минюст Литвы дал зеленый свет партии депутата Жемайтайтиса "Неманская Заря"

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Министерство юстиции дало зеленый свет партии "Неманская Заря" (Nemuno aušra) депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме в публичном пространстве.

После изучения представленных министерству документов было принято решение разрешить регистрацию нового политического образования.

"В заключении сказано, что представленные документы соответствуют требованиям закона и партию можно зарегистрировать", – сообщил агентству Elta пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

О создании новой политической силы Р. Жемайтайтис сообщил 11 ноября прошлого года.

На съезде партии политик также был избран и председателем новой политической силы.

Как сообщил Р. Жемайтайтис агентству Elta, новое образование намерено участвовать во всех выборах, которые пройдут в 2024 г.

На выборы, как подчеркнул политик, правоцентристская сила пойдет с призывами повернуться к регионам Литвы.

Ранее Р. Жемайтайтис принадлежал к партии "Свобода и справедливость", однако после публичных антисемитских высказываний политик был исключен из рядов партии.

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