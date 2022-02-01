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Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая расследует обстоятельства принуждения к посадке летевшего в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair в Минске, передан дополнительный материал, доказывающий, что белорусские службы знали, что взрывного устройства на борту самолета нет, сообщило Министерство транспорта Литвы.
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
© Reuters / Scanpix

Это доказывают представленные на заседании совета ICAO 31 января дополнительные данные правоохраны Польши, сообщило во вторник министерство.

"Команде расследователей ICAO передана из Польши дополнительная информация, в которой представлены сделанные контролером полетов в Минске записи с вышки центра контроля воздушного движения, доказывающие, что белорусские службы знали, что взрывного устройства в самолете нет. Это показания того самого сотрудника аэропорта Минска, опросить которого команда расследователей ICAO не могла во время своего визита в Беларусь", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, из этих показаний и видеоматериала следует, что на вышке управления полетами в аэропорту Минска, помимо сотрудников службы воздушной навигации, находились и посторонние лица, которые давали указания сотрудникам аэропорта.

Расследование ICAO было начато после того, как 23 мая прошлого года летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair со 126 пассажирами на борту был принужден к посадке в Минске, где были задержаны блогер Роман Протасевич и его подруга. Во время этого инцидента в воздух был поднят истребитель.

Взвесив данные отчета расследователей, совет ICAO констатировал, что ложная тревога из-за взрывного устройства на борту была поднята намеренно, обратил внимание, что предоставление недостоверной информации, представляющей угрозу для безопасности самолета во время полета, является нарушением Монреальской конвенции, и решительно осудил такие действия.

ICAO обнародовала отчет о расследовании инцидента 17 января, однако после получения дополнительных данных продлила его.

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