Минску направлена нота о нарушении двусторонних международных договоров

В ней подчеркивается, что правовые акты, принятые властью Беларуси, нарушают как всеобще признанные принципы международного права, так и двусторонние международные договоры – договор Литвы и Беларуси о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, а также межправительственный литовско-белорусский договор о поощрении и защите инвестиций, говорится в сообщении.
Литовская сторона получает право считать нотифицируемые нарушения основанием для расторжения или прекращения действия договора или его части, подчеркивает МИД.
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