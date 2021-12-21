Минск: планируемые для Беларуси санкции являются "актом агрессии и враждебности

"Уже больше недели все мы являемся свидетелями спектакля, который разыгрывается в соседней Литве вокруг транзита белорусских калийных удобрений. Актерское мастерство и предприимчивость некоторых участников этой драмы впечатляет. Но оставим на откуп самим литовцам оценки работы своего правительства. Внутренние проблемы соседней страны - их дело. (...) Успокаивая всех тем, что некий внесенный в Сейм законопроект позволит без экономического ущерба прекратить транзит белорусских калийных удобрений, на деле они формируют условия для полного запрета поставок и транзита любых белорусских товаров для дальнейшей перевозки морем", - заявил Анатолий Глаз.

После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя «Беларуськалий» через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам (Lietuvos gelezinkeliai).

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

Государственная литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG) говорит, что получила официальное подтверждение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента казначейства США о том, что для нее не являются обязательными объявленные США санкции в отношении одного из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений "Беларуськалий".

В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационным ущербом. Литовский премьер Ингрида Шимоните решила не принимать их отставку.

В понедельник Глаз также заявил БЕЛТА, что дальнейшие инициативы Вильнюса по блокированию транзита являются "грубейшим нарушением международного права, не считая многосторонних и двусторонних обязательств Литвы". "В их числе обеспечение беспрепятственного транзита товаров, безусловное предоставление доступа к морю государству, не имеющему выхода к морю, который должен максимально обеспечиваться даже в условиях чрезвычайных ситуаций и военных действий", - добавил он.

"То, что официальный Вильнюс избирательно трактует нормы международного права и искренне считает, что неудобные для них нормы можно не выполнять, - уже ни для кого не секрет, особенно после драмы с мигрантами. Но в данном случае речь идет о целенаправленной попытке блокады: заблокировано воздушное сообщение, ограничено сухопутное, сейчас подбираются к железнодорожному. Это все в отношении государства, не имеющего выхода к морю. Что это, если не акт враждебности и агрессии?".

"Ничем иным, кроме бессильной злобы, объяснить это нельзя. Уже давно настало время одуматься и прекратить эту безответственную политику, которая может не только дестабилизировать ситуацию в регионе, но и находится на грани необъявленной войны", - сказал Глаз.