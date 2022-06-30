Минск хотел бы снова пустить поезд в Вильнюс, но у Литвы таких планов нет

"С 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, пассажирские поезда между Вильнюсом и Минском остановлены. С учетом всех обстоятельств в планы на 2023 год не входит сообщение между столицами Литвы и Беларуси", - сказала BNS представитель дочерней компании LTG - LTG Link по пассажирским перевозкам Котрина Дзикарайте.

По ее словам, в Lietuvos gelezinkeliai поступило обращение Белорусской железной дороги относительно возможности возобновления маршрута Вильнюс-Минск, но в ближайших планах LTG Link это не предусмотрено.

Годовые графики международного сообщения на пространстве российской колеи 1520 мм согласуются один раз в год - до середины текущего года и вступают в силу в декабре, сообщает LTG Link.

Минск хотел бы возобновить эти рейсы также с Латвией и Польшей. По данным Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, они были прекращены в марте 2020 года из-за пандемии.

"После улучшения эпидемиологической ситуации и снятия ограничений на сообщение Беларусь неоднократно предлагала возобновить международные пассажирские перевозки (по железной дороге с этими тремя странами - BNS), но безуспешно", - говорится в сообщении.

"Сейчас из Минска в Вильнюс, Ригу и Варшаву курсируют ежедневные автобусы, количество пассажиров постоянно увеличивается", — добавили в министерстве.

Оно отмечает, что до пандемии на Литву, Латвию и Польшу приходилось около пятой части всех белорусских международных пассажирских железнодорожных перевозок.