Минсельхоз ужесточает контроль за ввозом зерна в Литву

Как сообщили в Минсельхозе, с понедельника будет останавливаться для проверки абсолютно все кормовое зерно и продукты из него, ввозимые из стран с повышенным уровнем риска, – из каждого вагона или транспортного средства с ввозимым товаром будут брать его образцы.
Вступивший в силу ужесточенный контроль качества зерна – лишь один из шагов Минсельхоза. В ближайшее время после согласования методических требований будут приняты решения и о проверке происхождения зерна, перевозимого через Литву.
Министерство инициировало расследование происхождения после получения информации от министра сельского хозяйства Украины о подозрении, что Россия зарабатывает на экспорте зерна с оккупированных территорий Украины в третьи страны.
"У России не должно быть возможности использовать литовскую инфраструктуру и получать прибыль от продажи украинского зерна. Поэтому Минсельхоз, в ответ на поступившую информацию о возможной продаже Россией экспроприированного с оккупированных территорий зерна через порты Балтийского моря, срочно принял меры по ужесточению контроля за ввозом зерна из России и других стран с повышенным уровнем риска", – говорит министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.
Сообщается, что в список стран с повышенным уровнем риска вошли Россия, Беларусь, неподконтрольное правительству Молдовы Приднестровье, аннексированный Россией Крым и другие оккупированные территории Украины, а также оккупированные регионы Сакартвело – Абхазия и Цхинвал.