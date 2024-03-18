Минсельхоз ужесточает контроль за ввозом зерна в Литву

Как сообщили в Минсельхозе, с понедельника будет останавливаться для проверки абсолютно все кормовое зерно и продукты из него, ввозимые из стран с повышенным уровнем риска, – из каждого вагона или транспортного средства с ввозимым товаром будут брать его образцы.

Вступивший в силу ужесточенный контроль качества зерна – лишь один из шагов Минсельхоза. В ближайшее время после согласования методических требований будут приняты решения и о проверке происхождения зерна, перевозимого через Литву.

Министерство инициировало расследование происхождения после получения информации от министра сельского хозяйства Украины о подозрении, что Россия зарабатывает на экспорте зерна с оккупированных территорий Украины в третьи страны.