Минсельхоз Литвы: во время блокады польских фермеров на границе с Литвой общий транспортный поток блокироваться не будет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Protestuojantys ūkininkai Belgijoje blokuoja greitkelį
Protestuojantys ūkininkai Belgijoje blokuoja greitkelį
ФОТО: Scanpix
Министерство сельского хозяйства сообщает, что общий транспортный поток во время блокады польскими фермерами дороги на границе с Литвой, которая начнется в пятницу, блокироваться не будет. Однако весь большегрузный транспорт будет перенаправлен на площадку на правой стороне дороги. Минсельхоз также подчеркнул, что обвинения в адрес Литвы по поводу украинского зерна со стороны польских фермеров необоснованны.

"Общий транспортный поток блокироваться не будет, все транспортные средства, прибывающие из Литвы, будут двигаться по обычной полосе движения. Вся большегрузная/грузовая техника будет направлена ​​на площадку/рукав с правой стороны, будут проверяться документы на груз, перевозимый указанными транспортными средствами", - говорится в комментарии Минсельхоза, переданном Elta.

"Акция протеста запланирована на пятницу в 11 час. по литовскому времени. В 12 час. организаторы проведут пресс-конференцию. Обвинения в том, что украинское зерно, проходящее через Литву, экспортируется в Польшу как литовское, необоснованны", - отметили в министерстве.

По предварительным данным Государственного агентства данных за 2023 год, предоставленным Министерством сельского хозяйства, импорт зерна из Польши был на 39,2 проц. меньше по сравнению с 2022 годом. Зерно, импортированное из Польши в 2023 году, составило 0,2 проц. от общего объема и стоимости импорта зерна Литвы. В 2022 году эта доля составляла 2,2 проц.

Зерно, экспортированное в Польшу в 2023 году, составило 0,8 проц. от общего экспортированного объема Литвы и 1,5 проц. от общей стоимости экспорта. Эта доля в 2022 году составила 0,9 проц. от общего количества и 1,4 проц. от стоимости. В импорте зерна из Польши преобладает кукуруза, на долю которой в 2023 году пришлось 82,5 проц. от общего объема импортированного из Польши зерна и 69,5 проц. стоимости импорта.

Импорт кукурузы из Польши в 2022 году составил 81,8 проц. от общего количества зерна и 74,6 проц. от стоимости импорта. В экспорте зерна в Польшу в 2023 году преобладал овес, которого было экспортировано 9,5 тыс. тонн или 29,5 проц. от общего объема экспорта в Польшу. Однако в 2022 году в экспорте преобладал ячмень, на долю которого пришлось 25 проц. от общего объема экспорта.

В 2023 году Украина экспортировала в Евросоюз 19,77 млн. ​​тонн зерна, или на 24 проц. больше, чем в 2022 году (15,96 млн. тонн). На его долю пришлось 5,2 проц. всего импорта зерна ЕС, а в 2022 году – 8,6 проц. Объем пшеницы из Украины в страны ЕС в 2023 году был почти в два раза больше, чем в 2022 году.

Общий импорт украинского зерна из Украины в Литву в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 1,5 проц., со 114 до 115,7 тыс. тонн. Импорт пшеницы увеличился на 45 проц., с 25,9 до 37,7 тыс. тонн, ячменя – с 23 до 335 тонн, кукурузы – сократился на 12 проц., с 87,8 до 77,6 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 33 проц., на кукурузу – 67 проц. импорта зерна из Украины в Литву.

Общий импорт зерна из Украины в Польшу в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократился на 59 проц., с 2 449 до 1 015 тыс. тонн. Импорт пшеницы снизился на 34 проц., с 522,9 до 347,2 тыс. тонн, кукурузы – снизился на 72 проц., с 444,3 до 125,1 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 34 проц. импорта зерна Украины в Польшу, кукурузы – 59 проц.

С пятницы польские фермеры собираются перекрыть дорогу между Калварией и деревней Будзиско Сувалкского повета Польши. В ходе акции, которая продлится около недели, планируется проверять объемы перевезенного украинского зерна.

На прошлой неделе польские фермеры заблокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. Протест вызван, по словам польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, поскольку украинское зерно дешевле и снижает цены на его продукцию по всей Европе.

Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.

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