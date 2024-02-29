Минсельхоз Литвы: во время блокады польских фермеров на границе с Литвой общий транспортный поток блокироваться не будет

По предварительным данным Государственного агентства данных за 2023 год, предоставленным Министерством сельского хозяйства, импорт зерна из Польши был на 39,2 проц. меньше по сравнению с 2022 годом. Зерно, импортированное из Польши в 2023 году, составило 0,2 проц. от общего объема и стоимости импорта зерна Литвы. В 2022 году эта доля составляла 2,2 проц.

"Акция протеста запланирована на пятницу в 11 час. по литовскому времени. В 12 час. организаторы проведут пресс-конференцию. Обвинения в том, что украинское зерно, проходящее через Литву, экспортируется в Польшу как литовское, необоснованны", - отметили в министерстве.

"Общий транспортный поток блокироваться не будет, все транспортные средства, прибывающие из Литвы, будут двигаться по обычной полосе движения. Вся большегрузная/грузовая техника будет направлена ​​на площадку/рукав с правой стороны, будут проверяться документы на груз, перевозимый указанными транспортными средствами", - говорится в комментарии Минсельхоза, переданном Elta.

Зерно, экспортированное в Польшу в 2023 году, составило 0,8 проц. от общего экспортированного объема Литвы и 1,5 проц. от общей стоимости экспорта. Эта доля в 2022 году составила 0,9 проц. от общего количества и 1,4 проц. от стоимости. В импорте зерна из Польши преобладает кукуруза, на долю которой в 2023 году пришлось 82,5 проц. от общего объема импортированного из Польши зерна и 69,5 проц. стоимости импорта.

Импорт кукурузы из Польши в 2022 году составил 81,8 проц. от общего количества зерна и 74,6 проц. от стоимости импорта. В экспорте зерна в Польшу в 2023 году преобладал овес, которого было экспортировано 9,5 тыс. тонн или 29,5 проц. от общего объема экспорта в Польшу. Однако в 2022 году в экспорте преобладал ячмень, на долю которого пришлось 25 проц. от общего объема экспорта.