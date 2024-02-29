Минсельхоз Литвы: во время блокады польских фермеров на границе с Литвой общий транспортный поток блокироваться не будет

"Общий транспортный поток блокироваться не будет, все транспортные средства, прибывающие из Литвы, будут двигаться по обычной полосе движения. Вся большегрузная/грузовая техника будет направлена на площадку/рукав с правой стороны, будут проверяться документы на груз, перевозимый указанными транспортными средствами", - говорится в комментарии Минсельхоза, переданном Elta.
"Акция протеста запланирована на пятницу в 11 час. по литовскому времени. В 12 час. организаторы проведут пресс-конференцию. Обвинения в том, что украинское зерно, проходящее через Литву, экспортируется в Польшу как литовское, необоснованны", - отметили в министерстве.
По предварительным данным Государственного агентства данных за 2023 год, предоставленным Министерством сельского хозяйства, импорт зерна из Польши был на 39,2 проц. меньше по сравнению с 2022 годом. Зерно, импортированное из Польши в 2023 году, составило 0,2 проц. от общего объема и стоимости импорта зерна Литвы. В 2022 году эта доля составляла 2,2 проц.
Зерно, экспортированное в Польшу в 2023 году, составило 0,8 проц. от общего экспортированного объема Литвы и 1,5 проц. от общей стоимости экспорта. Эта доля в 2022 году составила 0,9 проц. от общего количества и 1,4 проц. от стоимости. В импорте зерна из Польши преобладает кукуруза, на долю которой в 2023 году пришлось 82,5 проц. от общего объема импортированного из Польши зерна и 69,5 проц. стоимости импорта.
Импорт кукурузы из Польши в 2022 году составил 81,8 проц. от общего количества зерна и 74,6 проц. от стоимости импорта. В экспорте зерна в Польшу в 2023 году преобладал овес, которого было экспортировано 9,5 тыс. тонн или 29,5 проц. от общего объема экспорта в Польшу. Однако в 2022 году в экспорте преобладал ячмень, на долю которого пришлось 25 проц. от общего объема экспорта.
В 2023 году Украина экспортировала в Евросоюз 19,77 млн. тонн зерна, или на 24 проц. больше, чем в 2022 году (15,96 млн. тонн). На его долю пришлось 5,2 проц. всего импорта зерна ЕС, а в 2022 году – 8,6 проц. Объем пшеницы из Украины в страны ЕС в 2023 году был почти в два раза больше, чем в 2022 году.
Общий импорт украинского зерна из Украины в Литву в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 1,5 проц., со 114 до 115,7 тыс. тонн. Импорт пшеницы увеличился на 45 проц., с 25,9 до 37,7 тыс. тонн, ячменя – с 23 до 335 тонн, кукурузы – сократился на 12 проц., с 87,8 до 77,6 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 33 проц., на кукурузу – 67 проц. импорта зерна из Украины в Литву.
Общий импорт зерна из Украины в Польшу в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократился на 59 проц., с 2 449 до 1 015 тыс. тонн. Импорт пшеницы снизился на 34 проц., с 522,9 до 347,2 тыс. тонн, кукурузы – снизился на 72 проц., с 444,3 до 125,1 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 34 проц. импорта зерна Украины в Польшу, кукурузы – 59 проц.
С пятницы польские фермеры собираются перекрыть дорогу между Калварией и деревней Будзиско Сувалкского повета Польши. В ходе акции, которая продлится около недели, планируется проверять объемы перевезенного украинского зерна.
На прошлой неделе польские фермеры заблокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. Протест вызван, по словам польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, поскольку украинское зерно дешевле и снижает цены на его продукцию по всей Европе.
Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.