Кроме того, Национальный центр кризисного управления рассмотрит вопрос об объявлении из-за засухи чрезвычайного положения в масштабах всего государства.

"Сегодня я подпишу указ Национальному платежному агентству (НПА) о том, что в тех муниципалитетах, где количество осадков достигло критического уровня, фермеры смогут в упрощенном порядке подавать заявки на применение исключений к тем культурам, которые не взошли из-за позднего посева или погибли из-за продолжительной засухи", - в четверг после заседания на тему последствий засухи журналистам сказал К. Навицкас.

Министерство сообщает, что все фермеры и получатели поддержки, которые в индивидуальном порядке информируют НПА об ущербе, причиненном засухой, будут освобождены от санкций. Земледельцам придется доказать это, загрузив фотографии последствий засухи в приложение "NMA AGRO".

Как сообщил журналистам начальник Отдела управления ситуациями Национального центра кризисного управления Эвалдас Арбатайтис, в Литве чрезвычайную ситуацию из-за засухи на своей территории объявили 8 муниципалитетов. В пятницу, по его словам, будет рассматриваться вопрос ее объявления в масштабах всего государства.

"Мы созываем межведомственное совещание, в ходе которого мы еще раз оценим применяемые в настоящее время меры, действительно ли они достаточны, и примем решение об объявлении чрезвычайной ситуации на государственном уровне – необходимо ли это", - сказал Э. Арбатайтис.

Он сообщил, что центр примет решение в течение трех дней.

Советник Группы климатической политики Министерства окружающей среды Юдита Люкайтите-Кукене сказала, что нынешняя засуха опасна не только для фермерских хозяйств, поскольку уже наблюдается гидрологическая засуха, опасная ситуация в лесах. Кроме того, во многих литовских лесничествах очень высок класс риска лесных пожаров.

По ее словам, впервые засуха была зафиксирована 9 мая и с тех пор только усилилась.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, стихийная засуха фиксируется почти на всей территории Кретингского, Клайпедского городского и районного, Нерингского, Шилутского, Мажейкяйского, Тельшяйского самоуправлений, части Вилкавишкского, Плунгеского и Радвилишкского районов. Засуха как опасное явление наблюдается в западной, северной и центральной частях Литвы.

По данным службы, в южных, восточных и северо-восточных регионах засухи пока нет.