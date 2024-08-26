Минобороны закупает у литовских производителей дроны за 8 млн евро

„Мы стремимся поощрять производство дронов и антидронов в Литве. (...) Испытания, которые прошли в Украине, и подписание договоров – это огромный импульс и значимый шаг для наших производителей дронов. Эта закупка, несомненно, связана с основополагающими интересами национальной безопасности“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает министерство, Агентство оборонных ресурсов подписало контракты с пятью литовскими компаниями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems.

Литовской армии будет поставлено более 2,3 тыс. боевых дронов (FPV) за 3 млн евро, а Вооруженными силам Украины – почти 5 тыс. дронов того же типа за 5 млн евро.