Минобороны закупает дополнительную партию БМП Vilkas: планируется выделить до 370 млн евро

„Новые Vilkas, предназначенные для пехотной бригады Geležinis Vilkas, не только позволят качественнее выполнять поставленные задачи, но и расширят возможности подготовки водителей боевых машин, управления и разминирования“, – цитируется министр национальной обороны Лауринас Кащюнас в сообщении ведомства.

На дополнительные закупки БМП Vilkas планируется выделить до 370 млн евро. В эту сумму войдут не только БМП, но и вспомогательные логистические средства – запасные части, оборудование для ремонта и обслуживания, курсы по подготовке к использованию и многое другое. Поставка этих БМП запланирована на период 2027–2029 гг., сообщили в Минобороны.