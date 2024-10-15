Минобороны закупает дополнительную партию БМП Vilkas: планируется выделить до 370 млн евро

„Новые Vilkas, предназначенные для пехотной бригады Geležinis Vilkas, не только позволят качественнее выполнять поставленные задачи, но и расширят возможности подготовки водителей боевых машин, управления и разминирования“, – цитируется министр национальной обороны Лауринас Кащюнас в сообщении ведомства.
На дополнительные закупки БМП Vilkas планируется выделить до 370 млн евро. В эту сумму войдут не только БМП, но и вспомогательные логистические средства – запасные части, оборудование для ремонта и обслуживания, курсы по подготовке к использованию и многое другое. Поставка этих БМП запланирована на период 2027–2029 гг., сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, Литовской армии уже передано 89 ранее закупленных боевых машин пехоты, они стоят на вооружении бригады Geležinis Vilkas пехотного батальона им. ВКЛ Альгирдаса и уланского батальона им. Великой княгини Бируте.
Как сообщили в Минобороны, БМП Vilkas производятся немецким консорциумом ARTEC. Машины, разработанные по требованиям Литовской армии, оснащены орудийными башнями израильского производства, они вооружены 30-мм пушками МК-44С американского производителя и противотанковыми ракетами израильского производства Spike LR. В них также интегрировано другое специализированное оборудование и электронные системы, говорится в сообщении.