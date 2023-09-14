Минобороны: за три года оборонный бюджет Литвы вырос почти вдвое

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Министерство обороны (Минобороны) сообщает, что оборонный бюджет Литвы за три года увеличился почти вдвое и в этом году превышает уровень в 2,5% ВВП. По мнению министерства, это позволяет ускорить закупку важного для Литовской армии вооружения.

"Важны не только ассигнования, но и то, чтобы они превратились в реальный потенциал. Украина научила нас, что угроза не ждет, пока мы пройдем бюрократические процедуры и решим затянувшиеся вопросы госзакупок и строительства", – подчеркнул министр обороны Арвидас Анушаускас.

По словам министра, были ускорены закупки критически важного вооружения и боеприпасов.

"Много нового вооружения должно поступить в Литву в 2023-2024 гг. Мы также завершили ранее начатые важные проекты по закупке вооружения и техники: модернизации гаубиц, аэродромных радаров, систем противовоздушной обороны NASAMS, приборов ночного видения и другого оборудования, укрепляющего боевую мощь Литвы", – сказал министр.

На модернизацию вооружений и систем Литва выделяет треть всего оборонного бюджета.

В этом году на модернизацию планируется выделить 750 млн евро, говорится в пресс-релизе Минобороны.

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