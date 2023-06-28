Минобороны: стоимость пусковых установок NASAMS, приобретаемых для Украины, составляет 9,8 млн евро

"Приобретаются модернизированные пусковые установки NASAMS, которые будут полностью подготовлены для того, чтобы украинская армия могла интегрировать их в имеющиеся расчеты ведения огня, тем самым дополняя и расширяя эксплуатационные возможности подаренных Норвегией и США систем NASAMS, находящихся в настоящее время на вооружении у Украины", – сообщает министр обороны страны Арвидас Анушаускас в пресс-релизе.