Минобороны представило реформу призывников: планируется возможность сокращения время службы

Эти изменения Минобороны зарегистрировало еще во вторник – в настоящее время Проект реформы воинской обязанности представлен на согласование заинтересованным учреждениям.
По словам министерства, реформа воинской обязанности направлена на укрепление вооруженных сил государства и увеличение участия общества в обороне страны. После внесения изменений будет обеспечена более качественная подготовка призывников, а также появится возможность призывать на службу больше молодых людей.
Планируется, что в год на обязательную начальную военную службу будут проходить около 5 тыс. молодых людей.
Служба больше не будет отсрочиваться
Реформа воинской обязанности предусматривает, что молодые люди не смогут отсрочивать обязательную службу. Это означает, что военная подготовка будет обязательной и для обучающейся молодежи.
Однако отмечается, что студенты смогут выбрать наиболее приемлемую форму службы: приостановить учебу и отслужить 9 месяцев или учиться и нести военную службу по частям в выходные дни, во время летних каникул.
Молодые люди, получившие профессии, которых не хватает в Литовской армии (например, инженеры различных специальностей, врачи, специалисты в области информационных технологий и другие), будут призваны на службу в Литовскую армию не позднее, чем через 2 года после окончания учебы.
Предусматривается возможность сокращения время службы
В поправках к закону предлагается закрепить возможность для призывников сократить 9-месячную службу не более чем на 3 месяца.
Для молодых людей, получивших профессии или квалификации, которых не хватает в Литовской армии, предлагается установить 3-месячную службу.
Для студентов или выпускников вузов также предлагается установить службу продолжительностью от 160 до 200 дней, разделенную на части и продолжительностью не более 3 лет.
Для молодых людей, которые не могут служить по состоянию здоровья, но хотели бы это сделать, предлагается установить 2-месячный срок службы.
Также с учетом решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ставится цель уточнить положения Закона о воинской обязанности в отношении прохождения альтернативной службы охраны края. Предлагается увеличить продолжительность альтернативной службы с 9 до 12 месяцев.
В списки призывников – и 17-летние юноши
В реформе предусматривается, что в первую очередь на военную службу будут призываться выпускники школ – молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. На данный момент могут призываться молодые люли до 23 лет. Как и сейчас, добровольно могут служить лица в возрасте от 18 до 38 лет.
Исключения будут предусмотрены для тех призывников, служба которых отсрочена в индивидуальном порядке. Они будут призываться на службу до 22 лет. Получившие повестку, но не явившиеся, будут числиться в списке призывников до достижения ими 30-летнего возраста.
Среди поправок к закону – возраст призывников. Минобороны предлагает включить в первую группу призывников 17-летних юношей. Однако ожидается, что такие лица начнут свою службу только после достижения 18-летнего возраста.
Ожидается, что срок службы в активном резерве будет продлен – с 10 до 15 лет. Первые пять лет службы будут проходить в воинских частях, где они служили ранее, а последующие подготовка и обновление знаний планируется в учебных батальонах Учебно-доктринального управления Вооруженных сил Литвы.