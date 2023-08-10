Минобороны представило реформу призывников: планируется возможность сокращения время службы

Однако отмечается, что студенты смогут выбрать наиболее приемлемую форму службы: приостановить учебу и отслужить 9 месяцев или учиться и нести военную службу по частям в выходные дни, во время летних каникул.

Реформа воинской обязанности предусматривает, что молодые люди не смогут отсрочивать обязательную службу. Это означает, что военная подготовка будет обязательной и для обучающейся молодежи.

Планируется, что в год на обязательную начальную военную службу будут проходить около 5 тыс. молодых людей.

По словам министерства, реформа воинской обязанности направлена на укрепление вооруженных сил государства и увеличение участия общества в обороне страны. После внесения изменений будет обеспечена более качественная подготовка призывников, а также появится возможность призывать на службу больше молодых людей.

Эти изменения Минобороны зарегистрировало еще во вторник – в настоящее время Проект реформы воинской обязанности представлен на согласование заинтересованным учреждениям.

Молодые люди, получившие профессии, которых не хватает в Литовской армии (например, инженеры различных специальностей, врачи, специалисты в области информационных технологий и другие), будут призваны на службу в Литовскую армию не позднее, чем через 2 года после окончания учебы.

Предусматривается возможность сокращения время службы



В поправках к закону предлагается закрепить возможность для призывников сократить 9-месячную службу не более чем на 3 месяца.

Для молодых людей, получивших профессии или квалификации, которых не хватает в Литовской армии, предлагается установить 3-месячную службу.

Для студентов или выпускников вузов также предлагается установить службу продолжительностью от 160 до 200 дней, разделенную на части и продолжительностью не более 3 лет.

Для молодых людей, которые не могут служить по состоянию здоровья, но хотели бы это сделать, предлагается установить 2-месячный срок службы.