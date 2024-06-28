Минобороны представило обновленный курс подготовки ко дню X: первые учения – в сентябре

По его словам, после прохождения курса подготовки к дню X граждане будут лучше различать, что такое вооруженное и что такое невооруженное сопротивление, как действовать и выжить в случае оккупации.

„Мы собрали опыт Украины, (...), а также армии, сил специальных операций – то, что больше всего нужно всем силам гражданского сектора. А нужно очень многое – (...) ссыпать песок в мешки, плести сети, что очень важно при проведении операций по борьбе с дронами“, - рассказал специалист.

„Мы знаем, что в случае военной агрессии энергетические объекты являются мишенью номер 1 – мы живем не в Африке, человеку нужно знать способы согреться, способы выжить – как многослойно одеваться, как с помощью свечей получить не только свет, но и согреться. (...) Что важен не только эвакуационный рюкзак, но и рюкзак для действия в зоне боевых действий и что в нем должно быть. Мы также говорим о поведении – как передвигаться в городе под обстрелом“, - сказал В. Вилкялис.