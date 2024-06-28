Минобороны представило обновленный курс подготовки ко дню X: первые учения – в сентябре

„Около 150-200 тыс граждан, которые могут внести свой вклад в оборону государства. (...) Это та часть общества, которая хочет иметь больше знаний о том, как индивидуально планировать выживание и действия во время войны, как планировать определенный план защиты и выживания на уровне семьи, (...) эти курсы предназначены для них“, - на пресс-конференции в пятницу сообщил журналистам Л. Кащюнас.
Курсы подготовки ко дню X будут состоять из трех основных модулей навыков – базового, устойчивости к гибридным угрозам и гражданского сопротивления. В ходе них жителей будут обучать оказывать первую медицинскую помощь, составлять план действий для семьи, а также улучшать навыки выживания жителей.
Первые курсы запланированы на сентябрь этого года, регистрация на них начнется в августе, также отмечает министр. „На данный момент курсы будут проводить 35 специально подготовленных инструкторов. Инструкторы – это вызов, такова реальность. Сейчас их 35, (...) их, несомненно, будет больше, тогда и обороты будут больше“, - сказал Л. Кащюнас.
„Проект не потребует больших ресурсов, речь идет о нескольких десятках тысяч евро“, - сказал министр.
Кроме того, этот курс в будущем планируется интегрировать в систему образования, отмечает Л. Кащюнас.
Будут обучать плетению сетей, как вести себя во время обстрелов
По словам директора Департамента мобилизации и гражданского сопротивления Минобороны Виргиниюса Вилкялиса, курсы будут проходить по всей Литве. Он отмечает, что записаться на учения можно будет через календарь, созданный на портале Правительства.
„Он пока не активен, но уже сейчас можно ввести туда свой адрес электронной почты, и мы обратим на это внимание и добавим его“, - сообщил журналистам В. Вилкялис.
„При регистрации мы сразу объявим географические местности и инфраструктурное подразделение, где будет проходить обучение“, - сказал специалист.
По его словам, после прохождения курса подготовки к дню X граждане будут лучше различать, что такое вооруженное и что такое невооруженное сопротивление, как действовать и выжить в случае оккупации.
„Мы собрали опыт Украины, (...), а также армии, сил специальных операций – то, что больше всего нужно всем силам гражданского сектора. А нужно очень многое – (...) ссыпать песок в мешки, плести сети, что очень важно при проведении операций по борьбе с дронами“, - рассказал специалист.
„Мы знаем, что в случае военной агрессии энергетические объекты являются мишенью номер 1 – мы живем не в Африке, человеку нужно знать способы согреться, способы выжить – как многослойно одеваться, как с помощью свечей получить не только свет, но и согреться. (...) Что важен не только эвакуационный рюкзак, но и рюкзак для действия в зоне боевых действий и что в нем должно быть. Мы также говорим о поведении – как передвигаться в городе под обстрелом“, - сказал В. Вилкялис.
Кроме того, предполагается, что это побудит граждан в дальнейшем участвовать в более активной деятельности сопротивления.
„Мы бы хотели, чтобы темы в меню курса показывали жителям возможность перехода на другую платформу подготовки, где они смогут развивать навыки военного сопротивления – приготовление коктейлей Молотова и т. д. (...) Мы постараемся заинтересовать жителей и привлечь их к участию на других уровнях, вступить в комендатуры и в Союз стрелков“, - сказал В. Вилкялис.
Как сообщает Минобороны, учения обычно будут проходить по субботам. Первый – модуль „Устойчивость к гибридным угрозам“ – 8 часов теоретического обучения, одновременно в нем смогут принять участие 50 и более участников.
Второй модуль „Навыки гражданской сопротивления“, представляет собой 8-9-часовой практический тренинг, в котором одновременно могут принять участие до 30 участников.
Инструкторский курс продлится 4 дня, 30 час., для них организовано теоретическое и практическое обучение.
В мае прошлого года Сейм принял стратегию подготовки граждан Литовской Республики к гражданскому сопротивлению.