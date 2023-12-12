Минобороны предлагает создать комиссию, ответственную за подготовку к дислокации немецкой бригады в Литву

"Общей целью всех учреждений нашей страны является создание подходящих условий для того, чтобы немецкая бригада как можно скорее перебралась и постоянно находилась в Литве. Поэтому мы инициируем создание правительственной комиссии для слаженной реализации развертывания бригады. Мы будем встречаться по мере необходимости, чтобы обсудить ход, вызовы и решения подготовки к приему немецкой бригады", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Указывается, что при комиссии также будет действовать рабочая группа, сформированная министром обороны из числа канцлеров или вице-министров министерств.

Ее возглавит канцлер Министерства обороны. Эта рабочая группа будет решать вопросы, связанные с обеспечением гражданской инфраструктуры и услуг для постоянного присутствия немецкой бригады в Литве.