Минобороны предлагает создать комиссию, ответственную за подготовку к дислокации немецкой бригады в Литву

 
ELTA
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Virginijus Vitalijus Vilkelis ir Arvydas Anušauskas
Virginijus Vitalijus Vilkelis ir Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Министерство обороны предлагает создать комиссию во главе с премьер-министром, которая будет координировать подготовку к приему бригады немецкой армии для постоянного присутствия в Литве, сообщает министерство. Отмечается, что в состав комиссии войдут все члены Кабмина.

"Общей целью всех учреждений нашей страны является создание подходящих условий для того, чтобы немецкая бригада как можно скорее перебралась и постоянно находилась в Литве. Поэтому мы инициируем создание правительственной комиссии для слаженной реализации развертывания бригады. Мы будем встречаться по мере необходимости, чтобы обсудить ход, вызовы и решения подготовки к приему немецкой бригады", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Указывается, что при комиссии также будет действовать рабочая группа, сформированная министром обороны из числа канцлеров или вице-министров министерств.

Ее возглавит канцлер Министерства обороны. Эта рабочая группа будет решать вопросы, связанные с обеспечением гражданской инфраструктуры и услуг для постоянного присутствия немецкой бригады в Литве.

В сообщении напоминают, что министры обороны Германии и Литвы в этом году должны подписать план действий, устанавливающий намерения обеих стран относительно немецкой бригады в Литве и дальнейший ход действий по ее развертыванию.

Германия обязалась разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду. Два немецких боевых батальона, которые в настоящее время базируются в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, будут переброшены в страну в качестве ядра новой немецкой военной бригады, сообщило Министерство обороны.

Планируется, что первое подразделение и организационный штаб бронетанковой бригады прибудут в Литву в 2024 году.

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