Минобороны предлагает создать комиссию, ответственную за подготовку к дислокации немецкой бригады в Литву

"Общей целью всех учреждений нашей страны является создание подходящих условий для того, чтобы немецкая бригада как можно скорее перебралась и постоянно находилась в Литве. Поэтому мы инициируем создание правительственной комиссии для слаженной реализации развертывания бригады. Мы будем встречаться по мере необходимости, чтобы обсудить ход, вызовы и решения подготовки к приему немецкой бригады", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.
Указывается, что при комиссии также будет действовать рабочая группа, сформированная министром обороны из числа канцлеров или вице-министров министерств.
Ее возглавит канцлер Министерства обороны. Эта рабочая группа будет решать вопросы, связанные с обеспечением гражданской инфраструктуры и услуг для постоянного присутствия немецкой бригады в Литве.
В сообщении напоминают, что министры обороны Германии и Литвы в этом году должны подписать план действий, устанавливающий намерения обеих стран относительно немецкой бригады в Литве и дальнейший ход действий по ее развертыванию.
Германия обязалась разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду. Два немецких боевых батальона, которые в настоящее время базируются в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, будут переброшены в страну в качестве ядра новой немецкой военной бригады, сообщило Министерство обороны.
Планируется, что первое подразделение и организационный штаб бронетанковой бригады прибудут в Литву в 2024 году.