05 июля 2023 г. 12:09

Минобороны: первая партия немецких бронежилетов доставлена на склад Литовской армии в Шяуляе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85
ФОТО: бронежилет Mehler Vario System
Для нужд Литовской армии было закуплено почти 10 тыс. единиц бронежилетов на 18 млн. евро. Первая партия бронежилетов, состоящая из 1 тыс. единиц, уже доставлена на склады Литовской армии в Шауляе, сообщает Министерство обороны.

Как сообщает министерство, бронежилеты закупаются у немецкого производителя "Mehler Vario System GmbH" и распределяются по воинским частям согласно приоритетам Литовской армии. Эти бронежилеты обеспечивают защиту груди, спины и боков солдат, а также жизненно важных органов от поражающего действия огнестрельного оружия и осколков при выполнении боевых задач.

Приобретение бронежилетов осуществляется Агентством оборонных ресурсов через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). За счет консолидации потребностей различных стран и реагирования на масштабные закупки, осуществляемые через NSPA приобретения характеризуются большей экономической выгодой, отмечается в пресс-релизе министерства.
Планируется, что все количество жилетов будет доставлено к середине сентября текущего года.

Вскоре Агентство оборонных ресурсов планирует объявить об очередной закупке более 16 тыс. бронежилетов. По данным Минобороны, цель состоит в том, чтобы к 2025 г. солдаты Литовской армии были должным образом экипированы всем основным снаряжением, которое может понадобиться на поле боя.

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