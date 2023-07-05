Минобороны: первая партия немецких бронежилетов доставлена на склад Литовской армии в Шяуляе

Как сообщает министерство, бронежилеты закупаются у немецкого производителя "Mehler Vario System GmbH" и распределяются по воинским частям согласно приоритетам Литовской армии. Эти бронежилеты обеспечивают защиту груди, спины и боков солдат, а также жизненно важных органов от поражающего действия огнестрельного оружия и осколков при выполнении боевых задач.

Приобретение бронежилетов осуществляется Агентством оборонных ресурсов через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). За счет консолидации потребностей различных стран и реагирования на масштабные закупки, осуществляемые через NSPA приобретения характеризуются большей экономической выгодой, отмечается в пресс-релизе министерства.

Планируется, что все количество жилетов будет доставлено к середине сентября текущего года.