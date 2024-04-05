Минобороны Литвы выделило неправительственным организациям 400 000 евро

Как указывает министерство, большинство финансируемых программ направлены на укрепление гражданской воли и устойчивости общества, углубление и закрепление знаний и навыков гражданского сопротивления.
Среди программ, получивших финансирование – инициативы молодежных организаций по углублению знаний сверстников о НАТО, 11 лагерей гражданского образования для детей, в том числе глухих, походы по важным историческим местам своего края. Также запланированы тренинги для муниципальных староств страны, представителей диаспоры, сектора неправительственных организаций в сфере гражданского сопротивления.
Средства также выделяются на реинтеграцию семей погибших солдат и укрепление общности, на программу общинной деятельности раненых солдат.
Деньги также были выделены на фильмы о Йонасе Жямайтисе, Повиласе Плехавичюсе, Союзе стрелков Литвы, статьи, подкасты и другие инициативы на тему НАТО и партизанской войны.
Всего в 2024 году в Минобороны было подано 110 заявок от различных неправительственных организаций на частичное финансирование программ их деятельности.