2024.08.09 10:10

Минобороны Литвы выделило 200 000 евро на укрепление устойчивости общества и готовности к гражданскому сопротивлению

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Дрон
Дрон
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В целях укрепления устойчивости общества и готовности к гражданскому сопротивлению Министерство обороны выделило 200 тыс. евро на реализацию программ неправительственных организаций.

По данным Минобороны, частичное финансирование выделяется 18 программам, отобранным по двум темам: подготовка ко всеобщей обороне посредством передачи опыта украинских борцов за свободу и уроков, извлеченных из войны в Украине, а также знаний и навыков в этой области управления беспилотными летательными аппаратами (дронами).

Всего в этом году министерство выделило 600 тыс. евро на реализацию программ деятельности неправительственных организаций, связанных с национальной обороной, говорится в сообщении.

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