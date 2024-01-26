Минобороны Литвы вдвое увеличивает финансирование развития оборонных технологий

"Большее финансирование увеличит участие литовских компаний в программах Европейского союза и других международных программах развития оборонных технологий, мы сможем поддерживать проекты, от финансирования которых мы были вынуждены отказаться из-за нехватки средств", - сказал Сигитас Дзекунскас, директор Агентства оборонных ресурсов при Министерстве обороны.

Сообщается, что в настоящее время в рамках Программы развития оборонной техники разрабатываются следующие проекты: "Разработка летающих боеприпасов", "Лазерная система связи между кораблями", "Система сканирования и анализа электромагнитной сигнатуры радаров", "Разработка автономных наземных и воздушных систем".

После обеспечения дополнительного финансирования на 2024 год уже запланированы новые проекты: создание автономной платформы обнаружения и идентификации мин на базе искусственного интеллекта, измерителя начальной скорости минометных мин.