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В помощь сталкивающейся с кибернетическими атаками Украине может быть направлена киберкоманда быстрого реагирования Евросоюза, говорят должностные лица Литвы.
Kibernetinė ataka
Kibernetinė ataka
© Scanpix

Возможность активации киберкоманды быстрого реагирования ЕС в понедельник вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс обсудил с вице-министром обороны Украины по вопросам кибербезопасности Олегом Гайдуком, сообщило Министерство обороны.

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Эти силы действуют с 2019 года, возглавляет их Литва.

"Для нас важно продемонстрировать солидарность с Украиной и предоставить ей помощь, а привлечение киберкоманды быстрого реагирования в случае необходимости является одной из целей этого возглавляемого Литвой международного проекта", - приведены в сообщении слова Абукявичюса.

Как сообщается, киберкоманда быстрого реагирования ЕС, которая находится на дежурстве постоянно, готова отправиться в Украину, как только будет конкретно договорено о предоставлении такой помощи. В эту международную команду входят эксперты по кибербезопасности из Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии.

Помимо других заданий, команда может быть задействована во время серьезного кибернетического кризиса или в случае необходимости усилить оборону институций ЕС.

На минувшей неделе институции Украины подверглись кибернетической атаке, Киев связывает ее с Россией.

Вице-министры обсудили и возможность укрепления сотрудничества через Региональный центр кибербезопасности в Каунасе, он начал действовать летом прошлого года. Здесь работают специалисты по кибербезопасности из Литвы, США, Грузии и Украины.

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