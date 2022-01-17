Возможность активации киберкоманды быстрого реагирования ЕС в понедельник вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс обсудил с вице-министром обороны Украины по вопросам кибербезопасности Олегом Гайдуком, сообщило Министерство обороны.
Эти силы действуют с 2019 года, возглавляет их Литва.
"Для нас важно продемонстрировать солидарность с Украиной и предоставить ей помощь, а привлечение киберкоманды быстрого реагирования в случае необходимости является одной из целей этого возглавляемого Литвой международного проекта", - приведены в сообщении слова Абукявичюса.
Как сообщается, киберкоманда быстрого реагирования ЕС, которая находится на дежурстве постоянно, готова отправиться в Украину, как только будет конкретно договорено о предоставлении такой помощи. В эту международную команду входят эксперты по кибербезопасности из Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии.
Помимо других заданий, команда может быть задействована во время серьезного кибернетического кризиса или в случае необходимости усилить оборону институций ЕС.
На минувшей неделе институции Украины подверглись кибернетической атаке, Киев связывает ее с Россией.
Вице-министры обсудили и возможность укрепления сотрудничества через Региональный центр кибербезопасности в Каунасе, он начал действовать летом прошлого года. Здесь работают специалисты по кибербезопасности из Литвы, США, Грузии и Украины.
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