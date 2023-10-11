Минобороны Литвы предлагает улучшить условия службы военнослужащих

"Главная цель — не только привлечь как можно больше новых кадров, но и удержать их на службе. Поэтому мы постоянно стремимся совершенствовать систему оплаты, доплат, компенсаций и премий, предоставлять как можно больше социальных гарантий, тем самым повышая привлекательность и конкурентоспособность службы", – заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Предложенные Министерством обороны поправки к закону предусматривают возможность военнослужащим, проходящим профессиональную военную службу, оплачивать дополнительную нагрузку при выполнении функций других военнослужащих или работников, возмещать не предоставленные дни отдыха, а также выделять дополнительные дни отдыха военнослужащим, воспитывающим детей.

Также, по словам министерства, планируется пересмотреть и установить размеры действующих должностных окладов, надбавок, других выплат и гарантийных коэффициентов, к которым применяется новый базовый размер.