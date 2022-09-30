Деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку беспилотных систем Warmate у польской компании WB Group, и они будут переданы Украине.
Замминистра Вилюс Семяшка ранее сообщал, что в Польше будут закуплены два полных комплекта, включающие пусковую установку и 37 единиц летающих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. По его словам, закупленные беспилотники могут нести взрывчатые вещества и уничтожать танки и командные пункты.
Потребность согласована с украинской армией.
Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.
Легко транспортируемые дроны-камикадзе Warmate весят около 5,7 кг, могут действовать на расстоянии до 30 км и атаковать со скоростью 150 км/ч.
Средства на это приобретение собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более 2 млн евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение системы летающих боеприпасов Warmate.
В июле Минобороны передало украинской армии боевой беспилотник Bayraktar TB2. Средства на этот боевой дрон также были собраны литовской общественностью, но в итоге его решила подарить турецкая компания Baykar, производитель беспилотника. За пожертвованные 1,5 млн. беспилотник был вооружен, а остальные 4,4 млн. евро были направлены на другую оборонную и гуманитарную помощь Украине, а также помощь в восстановлении.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Отопительный сезон в Литве: не все получат одинаковую помощь от государства
В Литве приближается отопительный сезон. Уже сейчас...
Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Новости из Калининграда: повестки в первую очередь вручают мужчинам с литовскими корнями
Председатель Литовской общины в Калининграде...
Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия
В Литве растут цены на электричество, поэтому жители...
Украина просит страны Балтии помочь крымским татарам уйти от мобилизации
Вице -премьер -министр - министр по вопросам...