Минобороны Литвы не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о "гаванском синдроме"

"На эту тему в СМИ пишут много, но мы не можем более подробно комментировать, подтвердить или опровергнуть подобные оценки. Данных о происшествии, случившемся во время саммита НАТО в Вильнюсе, у нас нет", – говорится в письменном комментарии Минобороны, отправленном агентству Elta начальником Отдела общественного информирования Департамента по связям с общественностью и стратегической коммуникации Астой Галдикайте.
Однако в министерстве отмечают, что "в методологии российских служб безопасности и разведки могут применяться и использоваться различные средства (...) для воздействия и запугивания оппонента".
Ранее во вторник Департамент государственной безопасности (ДГБ) заявил, что на данный момент не комментирует появившуюся в прессе информацию о применении оружия, вызывающего "гаванский синдром".
По данным опубликованного в понедельник совместного расследования The Insider, Der Spiegel и 60 Minutes, сотрудник Министерства обороны США подвергся нападению с применением оружия, вызывающего "гаванский синдром". Как утверждается в публикации, это произошло во время саммита НАТО, проходившего в Вильнюсе в июле прошлого года. В расследовании также указывается, что "гаванский синдром" связан с оружием, используемым подразделением российской военной разведки 29155.
В Пентагоне подтвердили эту информацию – пресс-секретарь Сабрина Сингх сообщила, что у представителя министерства обороны во время саммита НАТО развились симптомы, аналогичные симптомам "гаванского синдрома".