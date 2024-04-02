Минобороны Литвы не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о "гаванском синдроме"

"На эту тему в СМИ пишут много, но мы не можем более подробно комментировать, подтвердить или опровергнуть подобные оценки. Данных о происшествии, случившемся во время саммита НАТО в Вильнюсе, у нас нет", – говорится в письменном комментарии Минобороны, отправленном агентству Elta начальником Отдела общественного информирования Департамента по связям с общественностью и стратегической коммуникации Астой Галдикайте.

Однако в министерстве отмечают, что "в методологии российских служб безопасности и разведки могут применяться и использоваться различные средства (...) для воздействия и запугивания оппонента".

Ранее во вторник Департамент государственной безопасности (ДГБ) заявил, что на данный момент не комментирует появившуюся в прессе информацию о применении оружия, вызывающего "гаванский синдром".