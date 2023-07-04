Минобороны Литвы: кто будет задействован для обеспечения безопасности на время саммита НАТО

По сообщению Минобороны, специально для выполнения этой задачи Вооруженные силы Литвы сформировали Силы военной безопасности саммита НАТО, в состав которых входят как морские, так и сухопутные подразделения специальных операций, боевой поддержки военной полиции и подразделения логистического обеспечения. Всего для обеспечения безопасности на время проведения мероприятия будет задействовано 3 тыс. литовских военнослужащих и до 1 тыс. союзников по НАТО.
"Литовские граждане и гости увидят литовских военных не только в Вильнюсе, но и в других частях Литвы. Военные задействованы для обеспечения безопасности особо важных объектов, важной инфраструктуры — мостов, виадуков, а также для поддержки других ведомств при поиске взрывчатых веществ, выполнении задач ПВО и наблюдения. Кроме того, военнослужащие будут управлять автомобилями кортежей делегаций и выполнять другие специфические задания", — сказал командующий Силами военной безопасности саммита НАТО полковник-лейтенант Л. Багочюнас.
Кроме того, несколько десятков военных выделяются в помощь антитеррористическому спецподразделению полиции Литвы Aras и Службе охраны государственной границы с целью усиления защиты пограничных контрольно-пропускных пунктов в Вильнюсе и Варене, отмечается в пресс-релизе Минобороны.
Помимо литовских военных, союзники по НАТО, участвующие в решении задач по обеспечению безопасности, уже развертывают системы ПВО большой дальности PATRIOT, системы средней дальности NASAMS, а также силы CBRN, способные отслеживать радиоактивное, химическое, биологическое и ядерное загрязнение, регистрировать его и, при необходимости – очистить. Помимо этого, будет представлена поддержка в виде антидроновых средств защиты. Поддержка союзников будет внедрена в общую с другими государственными учреждениями и литовской армией архитектуру, сообщает Минобороны.
"Литовская армия накопила огромный опыт совместной работы с союзниками в международных операциях, в интернациональных штабах, и это позволяет нам точнее и эффективнее планировать и решать эти чрезвычайно важные задачи", — сказал полковник-лейтенант Л. Багочюнас.
Военнослужащие литовской армии будут вооружены и одеты в соответствующую экипировку, отмечается в пресс-релизе.