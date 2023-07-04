Минобороны Литвы: кто будет задействован для обеспечения безопасности на время саммита НАТО

По сообщению Минобороны, специально для выполнения этой задачи Вооруженные силы Литвы сформировали Силы военной безопасности саммита НАТО, в состав которых входят как морские, так и сухопутные подразделения специальных операций, боевой поддержки военной полиции и подразделения логистического обеспечения. Всего для обеспечения безопасности на время проведения мероприятия будет задействовано 3 тыс. литовских военнослужащих и до 1 тыс. союзников по НАТО.

"Литовские граждане и гости увидят литовских военных не только в Вильнюсе, но и в других частях Литвы. Военные задействованы для обеспечения безопасности особо важных объектов, важной инфраструктуры — мостов, виадуков, а также для поддержки других ведомств при поиске взрывчатых веществ, выполнении задач ПВО и наблюдения. Кроме того, военнослужащие будут управлять автомобилями кортежей делегаций и выполнять другие специфические задания", — сказал командующий Силами военной безопасности саммита НАТО полковник-лейтенант Л. Багочюнас.