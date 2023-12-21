Минобороны Литвы инициирует приобретение мобильной системы ПВО

Согласно сообщению министерства, планируется, что новые мощности для Литовской армии будут приобретены в сотрудничестве с министерством обороны Швеции.

Заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте в среду в Стокгольме подписала предварительное соглашение с Управлением материально-технического обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV), согласно которому Литва присоединилась к контракту на приобретение систем ПВО малой дальности.

"Система ПВО малой дальности существенно усилит защиту нашего воздушного пространства. В сотрудничестве с FMV мы инициируем дальнейшие закупочные процедуры, в ходе которых станет известна точная закупочная цена, объем и все другие детали", - говорит заместитель министра Г. М. Тучкуте.

Мобильная система ПВО малой дальности обеспечивает быстрое обнаружение воздушных целей и эффективное применение мер противодействия в случае возникновения различных угроз с воздуха.