Минобороны Литвы инициирует приобретение мобильной системы ПВО

 
ELTA
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Greta Monika Tučkutė
Greta Monika Tučkutė
ФОТО: KAM

Министерство обороны намерено усилить возможности противовоздушной обороны Литвы за счет приобретения мобильных систем ПВО малой дальности.

Согласно сообщению министерства, планируется, что новые мощности для Литовской армии будут приобретены в сотрудничестве с министерством обороны Швеции.

Заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте в среду в Стокгольме подписала предварительное соглашение с Управлением материально-технического обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV), согласно которому Литва присоединилась к контракту на приобретение систем ПВО малой дальности.

"Система ПВО малой дальности существенно усилит защиту нашего воздушного пространства. В сотрудничестве с FMV мы инициируем дальнейшие закупочные процедуры, в ходе которых станет известна точная закупочная цена, объем и все другие детали", - говорит заместитель министра Г. М. Тучкуте.

Мобильная система ПВО малой дальности обеспечивает быстрое обнаружение воздушных целей и эффективное применение мер противодействия в случае возникновения различных угроз с воздуха.

Планируется, что первые компоненты системы ПВО малой дальности могут быть доставлены в Литву в 2025 году, а вся система – к 2027 году.

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