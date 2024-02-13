Минобороны Литвы: будут повышены стипендии для курсантов Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса

По данным Минобороны, в зависимости от показателей успеваемости курсанта и курса обучения размер стипендии составит от 253 до 928 евро, а максимальная стипендия достигнет 1100 евро. Такое предложение вносится с учетом службы курсантов, размеров оплаты их службы и службы других военнослужащих, а также потребности Литовской армии в офицерах.

"Служба курсанта по своей сути и объему по сути приравнивается к индивидуальной военной подготовке, осуществляемой в воинской части во время прохождения профессиональной военной службы, поэтому мы считаем необходимым пересмотреть размер стипендий, выплачиваемых курсантам", – говорит министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.