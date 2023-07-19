19 июля 2023 г. 09:48

Минобороны: Литва формирует коалицию по разминированию Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ukrainoje besilankantis ministras A. Anušauskas perdavė dalį naujo Lietuvos karinės paramos paketo
Ukrainoje besilankantis ministras A. Anušauskas perdavė dalį naujo Lietuvos karinės paramos paketo
ФОТО: KAM

Литва формирует коалицию по разминированию и приглашает к участию страны, которые имеют возможность обучать саперов или обеспечивать украинских солдат необходимым снаряжением, сообщает Министерство обороны.

"Мы формируем коалицию по разминированию с целью объединения и координации текущей и будущей поддержки Украины в сфере разминирования. Коалиция собирается по принципу "научи и оснасти", уже используемому в подготовке украинских солдат, проводимой Литвой вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а в скором времени – Данией. Мы приглашаем другие страны присоединиться к этой коалиции своими инструкторами и техникой", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас во вторник во время онлайн-встречи формата "Рамштайн".

Как сообщает Минобороны, на встрече А. Анушаускас также подчеркнул, что в настоящее время требуется большая и скорая поддержка западных стран украинскому контрнаступлению, чтобы как можно скорее закончить войну и помочь Украине победить. Министры обороны представили последние пакеты поддержки Украины от своих стран.

27 июня Агентство оборонных ресурсов подписало договор на закупку пусковых установок для ЗРК NASAMS с норвежской компанией Kongsberg. Осенью их планируется передать украинской армии, говорится в сообщении.
ELTA напоминает, что А. Анушаускас также во вторник заверил, что Литва в июле выделит 24 млн. евро на военную поддержку Украины.

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