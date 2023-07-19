Минобороны: Литва формирует коалицию по разминированию Украины

"Мы формируем коалицию по разминированию с целью объединения и координации текущей и будущей поддержки Украины в сфере разминирования. Коалиция собирается по принципу "научи и оснасти", уже используемому в подготовке украинских солдат, проводимой Литвой вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а в скором времени – Данией. Мы приглашаем другие страны присоединиться к этой коалиции своими инструкторами и техникой", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас во вторник во время онлайн-встречи формата "Рамштайн".

Как сообщает Минобороны, на встрече А. Анушаускас также подчеркнул, что в настоящее время требуется большая и скорая поддержка западных стран украинскому контрнаступлению, чтобы как можно скорее закончить войну и помочь Украине победить. Министры обороны представили последние пакеты поддержки Украины от своих стран.