Министры: в случае кризиса немецкую бригаду разместят в Литве в течение 10 дней

"Мы сделаем там, чтобы бригаду можно было перебросить в Литву в короткие сроки - в течение 10 дней. Поэтому важно регулярно проводить учения", – сказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Литву.
Она вместе с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом в Рукле наблюдала за первыми учениями новой военной единицы, дислоцированной в Рукле (прибыли дополнительно 250 пехотинцев).
"Отдельные части бригады, а может и вся бригада целиком, будет приезжать в Литву и здесь участвовать в учениях", – сказала Ламбрехт.
По словам Анушаускаса, в случае кризиса, немецкая бригада окажется в Литве в течение 10 дней, такого срока достаточно.
"Вспомните Украину – почти 90 дней было известно, что Россия стягивает к ее границам свои войска", – сказал министр.
Ранее немецкая бригада находилась в Литве постоянно.
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