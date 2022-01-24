Министры иностранных дел ЕС также обсудят с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместные последующие действия, сообщили в МИД.

"На минувшей неделе Россию обсуждали как в рамках НАТО, ОБСЕ, так и других форматов, но эти встречи не дали ощутимых результатов. Развертывание российских войск в Беларуси и совместные военные учения также усиливают напряженность", — сказал Ландсбергис перед отъездом на встречу в Брюссель.

"ЕС и наши трансатлантические партнеры и далее должны оставаться едиными, оказывать поддержку Украине, которая сталкивается с нарастающими российскими агрессией и давлением, и быть готовыми к дальнейшей эскалации", — сказал он.

Поскольку Россия сконцентрировала значительные силы на границе с Украиной, более 100 тыс. военных и военную технику, Запад все больше беспокоит возможность крупного военного конфликта в Европе. Кроме того, российские войска недавно были переброшены в Беларусь, находящуюся по соседству с ЕС, для проведения совместных учений.

В пятницу состоялась встреча между Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для деэскалации ситуации, в ходе которой США пообещали письменно ответить на требования России по вопросам безопасности на этой неделе. Россия требует, чтобы блок НАТО воздержался от принятия в члены Альянса Украины и любых других бывших советских республик, а также отказался от размещения там своих сил и вооружений.

В понедельник министры ЕС также обсудят вызовы политической стабильности в Ливии и Сирии, ситуацию в Мали и Судане и стратегию ЕС в отношении Индии и Тихоокеанского региона.

На встрече будут обсуждаться участие и поддержка ЕС в реализации ливийского соглашения о прекращении огня, избирательный процесс, включая оказание технической помощи и развертывание миссии по наблюдению за выборами, а также вывод иностранных боевиков и наемников.

Министры обсудят ситуацию в Сирии и действия ЕС по скорейшему восстановлению этой страны, ухудшение ситуации в Мали и размещение там внешних наемников, а также дальнейшее политическое участие ЕС.