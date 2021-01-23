Министры стран Балтии призывают ЕС принять санкции в отношении России за задержание участников протестов

Об этом сказано в общем заявлении министров, которое в своем Twitter разместил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Мы осуждаем задержание участников мирных протестов в России. Этих людей немедленно должны освободить. Мы все в ЕС должны проявить решительность и принять санкции в отношении российских чиновников, которые в ответе за аресты", – сказано в заявлении.
Напомним, что 23 января в России прошли массовые акции протеста в знак солидарности с задержанным Алексеем Навальным. Во время этих акций задержаны больше 1500 человек. Сообщалось о столкновениях участников протестов с полицией в Москве.
Эти протесты начались после призыва Навального. Напомним, что в минувшее воскресенье он был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел после лечения из Германии.
Акция поддержки прошла и в Литве, около посольства РФ в Вильнюсе.
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