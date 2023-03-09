Министры озабочены законом Грузии об "иностранных агентах": призывают дать оценку интересам страны

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Главы МИД стран Балтии выражают озабоченность по поводу закона об "иностранных агентах", который планируется принять в Грузии. По мнению глав дипломатии, если Тбилиси стремится к членству в ЕС и НАТО, он должен уважать демократические ценности и верховенство закона.
Sakartvelas
Sakartvelas
© AFP/Scanpix

"Мы, министры иностранных дел стран Балтии, серьезно обеспокоены принятием в первом чтении так называемого закона об иностранных агентах. Если Грузия хочет двигаться в сторону ЕС и НАТО, он должен придерживаться принципов демократии, верховенства закона и прав человека", - такой записью в среду в своих Twitter-аккаунтах поделились министры иностранных дел стран Балтии Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.

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В совместном заявлении министров, которое также распространило Министерство иностранных дел Литвы, указывается, что Грузии следует должным образом оценивать интересы своей страны и граждан. Кроме того, после массовых акций протеста в городах Грузии страны Балтии призывают уважать право грузин на мирный протест.

"Проект закона об иностранных агентах, принятый в первом чтении в парламенте Грузии, вызывает серьезные вопросы о перспективах демократии в Грузии. Призываем Парламент Гразии ответственно оценивать реальные интересы своей страны и воздерживаться от решений, которые вредят стремлению жителей Грузии жить в демократической стране, идущей по пути европейской и евроатлантической интеграции. Мы призываем Правительство Грузии уважать право людей на мирный протест", - говорится в совместном заявлении министров.

ELTA напоминает, что во вторник вечером тысячи людей вышли на улицы Грузии в знак протеста против законопроекта, который направлен на ограничение влияния "иностранных агентов" и, как опасаются многие жители страны, на то, чтобы заставить критиков замолчать.

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