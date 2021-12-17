Министры обороны Северных и Балтийских стран обсудили ситуацию с безопасностью Украины

"Наше единство и поддержка Украины остаются исключительно важными. Необходимо поддерживать Украину всеми возможными средствами - политическими, экономическими, военными", - сказал участвовавший во встрече вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.
"Если ситуация будет нагнетаться, мы должны быть готовы", - добавил он.
По словам вице-министра, министры обороны Северных и Балтийских стран едины во мнении, что цели России в отношении региона остаются агрессивными, а концентрация российских сил вблизи границы Украины это еще раз подтвердила.
"Из публичных заявлений России видно, что ее аппетиты растут, а условия и требования выдвигаются всему альянсу НАТО. Это совершенно неприемлемо. Любой диалог с Россией может происходить только на установленных Западом условиях", - сказал Абукявичюс.
На встрече министров обороны Северных и Балтийских стран также состоялись дискуссии о гибридной агрессии в Беларуси и средствах ее отражения, обсуждались планы дальнейшего сотрудничества Северных и Балтийских стран.
Восьмерка Северных и Балтийских стран - формат сотрудничества, в котором участвуют Литва, Латвия, Эстония, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.
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