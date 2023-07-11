Министры обороны Литвы и Великобритании договорились о дальнейшем военном сотрудничестве

"Роль Соединенного Королевства в европейской безопасности незаменима. Это особый союзник, присутствие которого в нашем регионе имеет сильный сдерживающий эффект. Мы расцениваем Объединенные экспедиционные силы (JEF) как одну из первых мер реагирования на любой кризис. Мы хотим еще более заметной роли JEF в регионе, особенно важно, чтобы деятельность JEF была синхронизирована с планами НАТО и национальными планами", - сказал А. Анушаускас.

Министры также обсудили совместную поддержку странами Украины. В этом году Литва направляет в Великобританию восемь ротаций армейских инструкторов для обучения украинских солдат в рамках миссии "Interflex" – в настоящее время в миссии участвуют около 100 солдат Литовской армии.

Литва вносит свой вклад в управляемый Великобританией международный фонд для организации закупки тяжелого вооружения для Украины – вклад Литвы вскоре достигнет 6 млн. евро, отмечается в сообщении.