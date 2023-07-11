11 июля 2023 г. 16:56

Министры обороны Литвы и Великобритании договорились о дальнейшем военном сотрудничестве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник в ходе двусторонней встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудил дальнейшие планы военного сотрудничества между странами. Министры договорились, что сотрудничество между Литвой и Великобританией в будущем будет укрепляться, сообщает министерство.

"Роль Соединенного Королевства в европейской безопасности незаменима. Это особый союзник, присутствие которого в нашем регионе имеет сильный сдерживающий эффект. Мы расцениваем Объединенные экспедиционные силы (JEF) как одну из первых мер реагирования на любой кризис. Мы хотим еще более заметной роли JEF в регионе, особенно важно, чтобы деятельность JEF была синхронизирована с планами НАТО и национальными планами", - сказал А. Анушаускас.

Министры также обсудили совместную поддержку странами Украины. В этом году Литва направляет в Великобританию восемь ротаций армейских инструкторов для обучения украинских солдат в рамках миссии "Interflex" – в настоящее время в миссии участвуют около 100 солдат Литовской армии.

Литва вносит свой вклад в управляемый Великобританией международный фонд для организации закупки тяжелого вооружения для Украины – вклад Литвы вскоре достигнет 6 млн. евро, отмечается в сообщении.

А. Анушаускас также выразил благодарность Великобритании за лидерство в командовании боевой группой передового батальона НАТО в Эстонии. Он также пообщался с министром обороны Канады Анитой Ананд о военном потенциале, развернутом в странах Балтии. Канадские военные возглавляют передовые силы НАТО в Латвии.

"Канада и Германия приняли практически аналогичные решения по дислокации бригад в странах Балтии. Увеличение присутствия союзников в регионе важно для сдерживания все более враждебной России", - подчеркнул А. Анушаускас после встречи с министром обороны Канады.

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