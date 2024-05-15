2024.05.15 09:46

Министры обороны Литвы и США обсудили присутствие американских солдат в стране

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник министр обороны Лауринас Кащюнас с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил присутствие американских солдат в Литве.

"Присутствие сил США и НАТО в Литве является важным фактором сдерживания. Мы надеемся, что непрерывное размещение американских солдат в Литве будет и дальше отражаться в военном планировании США", - сказал в ходе беседы Л. Кащюнас.

Как сообщает Министерство обороны, в беседе с министром Л. Кащюнас заверил, что США остаются стратегическим партнером Литвы в обеспечении обороны и безопасности региона.

Министр также поблагодарил Л. Остина за недавнее решение оставить американские войска в Балтийском регионе на неопределенный срок и за лидерство в оказании поддержки Украине.
Как указывает Минобороны, долгосрочным обязательством Литвы является стремление к тому, чтобы военная поддержка борющейся страны составляла не менее 0,25 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).

Министр обсудил с Л. Остином текущие закупки вооружений, возможности ускорения доставки закупленных вооружений из США в Литву. По данным министерства, более 20 проц. новой военной техники и вооружения Литовской армии составляют закупки из США.

"Мы прилагаем усилия для укрепления сотрудничества между оборонной промышленностью США и Литвы. Помимо того, что немецкий завод Rheinmetall будет производить в Литве боеприпасы калибра 155 мм, мы также ведем серьезные переговоры с потенциальными оборонными компаниями США относительно возможных инвестиций в Литве", - сказал Л. Кащюнас, обсуждая важность развития оборонной промышленности с министром обороны США.

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