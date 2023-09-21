Министры обороны Литвы и Польши обсудили вызовы безопасности в регионе

По словам А. Анушаускаса, территория Беларуси уже некоторое время является плацдармом для различных провокаций минского и московского режимов.

"Ситуация с безопасностью на границах Литвы и Польши с Беларусью остается напряженной, поэтому мы активно работаем с министром Мариушем Блащаком в условиях одинаково воспринимаемых угроз безопасности, на которые мы готовы реагировать вместе. Наши страны имеют одинаковые географически четко выраженные направления угроз безопасности: это границы с Беларусью и Калининградской областью. Нам, Литве и Польше важно действовать сообща", - сказал А. Анушаускас на встрече с министром обороны Польши.

Как сообщает министерство, на встрече министры также обсудили нюансы усиления восточного фланга НАТО, вопросы обороны Сувалкского коридора, проведения совместных учений быстрого реагирования, а также стремление обеспечить коллективную оборону своих стран и всего региона.