Министры обороны Литвы и Германии обсудили основные принципы постоянного размещения немецкой военной бригады в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду в Брюсселе встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил с ним основные принципы постоянного размещения немецкой военной бригады в Литве. По словам Министерства национальной обороны (Минобороны), немцы планируют в следующем году сформировать в Литве первоначальный элемент штаба бригады.

"Министерства совместно согласовывают все детали размещения, чтобы к концу этого года мы подписали план действий по реализации. Литва обязалась быстро реализовать этот план, поэтому мы уже сейчас активно создаем военную инфраструктуру, расширяем полигоны", – заявил А. Анушаускас.

В разговоре с Б. Писториусом А. Анушаускас заверил, что все государственные учреждения Литвы единогласно согласны с тем, что создание наилучших условий для постоянного присутствия бригады в Литве является приоритетной задачей.

В ходе встречи министры также обсудили дальнейшие планы поддержки Украины, обучения украинских военных и коалицию по разминированию Украины, сообщает Минобороны.

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