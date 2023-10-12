Министры обороны Литвы и Германии обсудили основные принципы постоянного размещения немецкой военной бригады в Литве

"Министерства совместно согласовывают все детали размещения, чтобы к концу этого года мы подписали план действий по реализации. Литва обязалась быстро реализовать этот план, поэтому мы уже сейчас активно создаем военную инфраструктуру, расширяем полигоны", – заявил А. Анушаускас.

В разговоре с Б. Писториусом А. Анушаускас заверил, что все государственные учреждения Литвы единогласно согласны с тем, что создание наилучших условий для постоянного присутствия бригады в Литве является приоритетной задачей.