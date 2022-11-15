Целью миссии будет реагирование на текущие потребности Украины и обучение 15 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Вся деятельность миссии военной поддержки будет проходить на территории стран ЕС.

"Мы достигли важного политического консенсуса по созданию миссии, необходимо немедленно приступить к ее реализации. В реализации миссии наиболее важны три ключевых принципа: потребности Украины, эффективная координация и дальнейшая поддержка оружием", - говорится в заявлении министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Миссия военной поддержки ЕС - важный шаг, который будет способствовать окончательной победе Украины и возвращению всех оккупированных территорий. Литва будет способствовать выполнению задач этой миссии всеми необходимыми ресурсами и продолжит поддержку Украины в двустороннем и других многосторонних форматах", - добавил он.

В следующем году Литва планирует обучить около тысячи солдат ВСУ, часть из них в рамках военной миссии ЕС.

Вместе со своими партнерами Литва проведет базовый военный курс, подготовку младших командиров, курс химической и радиационной защиты, кусы фельдшеров и артиллеристов, военной полиции и сил специального назначения. Вместе со странами Северной Европы Литва будет способствовать обучению украинских военных взрывным и саперным работам.

Как указали в МИД, первоначальный мандат миссии ЕС составляет два года с возможностью продления в случае необходимости.