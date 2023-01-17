В заявлении, инициированном министрами культуры стран Балтии, международное сообщество призывают координировать усилия по восстановлению Украины, а также сотрудничать с украинскими государственными структурами в этом процессе, вовлекать местное сообщество и его профессионалов, неправительственный, частый сектор, использовать местные ресурсы, сохранять и восстанавливать культурное наследие, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры.

В совместном заявлении также призывают восстановить Украину на основе ценностей высококачественной "Baukultur" (правильно спроектированные города, сельская местность и здания) с помощью "Davos Baukultur Alliance" (Давосский альянс строительной культуры), созданного на конференции.

При принятии этого совместного заявления конференцию возглавлял министр культуры С. Кайрис, отмечается в сообщении.

На конференции в понедельник был подписан меморандум, посредством которого был создан Давосский альянс строительной культуры (Davos Baukultur Alliance), объединяющий частный, государственный и неправительственный секторы, международные организации. Основной задачей этой неформальной сети является содействие межотраслевому и междисциплинарному сотрудничеству на различных уровнях, усиление внедрения качественной "Baukultur" на практике, улучшение качества жилой окружающей среды. Министерство культуры утверждено в качестве члена руководящего комитета этого альянса на 2023-2027 гг.

С 15 по 18 января министр культуры Саймон Кайрис принимает участие во второй конференции министров культуры и ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.