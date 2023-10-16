Министры иностранных дел Литвы и Латвии обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря

Министр Г. Ландсбергис сообщил, что на состоявшейся в понедельник встрече с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем также обсуждалась и террористическая атака "Хамас" на Израиль, которую обе страны всячески осуждают.
"Израиль вправе защищаться, конечно, это должно происходить с соблюдением принципов международного гуманитарного права. "Хамас" должен немедленно и безоговорочно освободить всех заложников. Мы обсуждали с министром Кариньшем, что необходимо избежать эскалации этого конфликта, поскольку это будет в интересах стран, стремящихся к еще большей нестабильности международной системы. Запад обязан внести конструктивный вклад в поиск решения, и Ближневосточный регион ожидает этого от нас", – заявил Г. Ландсбергис журналистам на пресс-конференции в понедельник.
"Естественно, что мы категорически осуждаем нападения "Хамас" на независимое государство Израиль. (...) "Хамас" – террористическая организация, и мы не можем позволить ей продолжать в том же духе. Мы, демократические государства, должны держаться сообща", – также заявил К. Кариньш.
Он также заострил внимание и на вопросе поддержки Украины, который обсуждался на встрече с Г. Ландсбергисом, при этом подчеркнув исключительную важность того, чтобы страны продолжали оказывать всевозможную помощь Украине, защищающейся от российской агрессии.
"Украине нужна наша поддержка. Украина должна выиграть эту войну. (…) Россия не должна победить в Украине. (…) Ущерб уже фиксируется в Гааге, и мы, в Совете Европы и других учреждениях, говорим, что Россия и лидеры всех уровней должны за это ответить", — заявил министр иностранных дел Латвии.
Как сообщает МИД, на встрече министры также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, в том числе инцидент с диверсией на газопроводе Balticconnector, важность единого применения санкций против России, двустороннее сотрудничество в реализации проекта Rail Baltica, кризис нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе и другие вопросы региональной повестки дня.