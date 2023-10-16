Министры иностранных дел Литвы и Латвии обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря

Министр Г. Ландсбергис сообщил, что на состоявшейся в понедельник встрече с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем также обсуждалась и террористическая атака "Хамас" на Израиль , которую обе страны всячески осуждают.

"Израиль вправе защищаться, конечно, это должно происходить с соблюдением принципов международного гуманитарного права. "Хамас" должен немедленно и безоговорочно освободить всех заложников. Мы обсуждали с министром Кариньшем, что необходимо избежать эскалации этого конфликта, поскольку это будет в интересах стран, стремящихся к еще большей нестабильности международной системы. Запад обязан внести конструктивный вклад в поиск решения, и Ближневосточный регион ожидает этого от нас", – заявил Г. Ландсбергис журналистам на пресс-конференции в понедельник.